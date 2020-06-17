«Нова Пошта» начала использовать роботов SB Robotics украинского производства на постоянной основе

Использование роботов на территории логистических комплексов обычно ассоциируется с крупными зарубежными компаниями, такими как Amazon. Однако украинские компании также применяют данный тип оборудования, о чем напомнила «Нова пошта».

Начиная с осени прошлого года «Нова пошта» на терминале во Львове тестировала две роботизированные тележки от украинской компании «Стандарт-ПАК», выпускающей роботизированную продукцию под брендом SB Robotics.

Тестовый период прошел успешно, поэтому компания переходит на использованию роботов на постоянной основе и в ближайшее время их количество будет увеличено до 20.

«После успешного тестирования на грузовом отделении Львовского инновационного терминала (ЛЕО), где обычно сортируются отправления весом от 30 кг, мы начали использовать роботележки для перевозки грузов из зоны выгрузки в зону загрузки. Они развивают скорость до 0,8 м/с, а еще могут перевозить груз до 300 кг на себе и до 1000 кг тянуть за собой», — сообщили в НП.

Роботизированные тележки двигаются по магнитной линии согласно заданной оператором траектории, после выгрузки возвращаются на исходную позицию. Стоимость одной такой тележки-робота составляет порядка 350 тыс. грн.

Источник: itc.ua

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