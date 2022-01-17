“Нова Пошта” почне доставляти відправлення дронами вже до кінця року

У першій половині 2022 року “Нова Пошта” планує продовжити тестування доставки відправлень безпілотниками, щоб орієнтовно наприкінці року запропонувати клієнтам новий вид доставки між містами-мільйонниками “день на день”.

Як уточнили у Новій пошті, у 2021 році вони вже розпочали тестування такої послуги, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

“Ми виконали дві успішні тестові доставки безпілотниками. Влітку ми відправили посилки з Києва до Харкова, восени – з Києва до Львова. Відправлення до Харкова здійснювалося з аеродрому на аеродром. При доставці до Львова ми вибрали для тестів інший апарат, який може здійснювати вертикальний зліт і посадку, і доставку здійснювали з двору нашого терміналу у Києві безпосередньо на термінал у Львові”, – розповіли у Новій Пошті.

Тепер компанія тестує безпілотники різних українських виробників, оскільки хоче знайти найкращу модель, за допомогою якої зможе надійно та швидко доставляти посилки. “Нова Пошта” планує у 2022 році визначитися та ухвалити рішення про придбання безпілотників.

Источник: uprom.info

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