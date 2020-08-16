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Нова ставка податку – стимул для виходу «з тіні»

Нова ставка податку – стимул для виходу «з тіні»

Законодавці обговорюють можливість зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб з оренди нерухомості до 2,5–5 %.

Тінізація доходів – один з головних ворогів нашої економіки. Тільки за 2019 рік «у тіні» було майже 850 млрд грн, що складає приблизно 25 % від офіційного ВВП за 2018 рік. Боротись із тінізацією можливо декількома шляхами, наприклад, збільшенням контролю та санкціями за приховання від оподаткування, або – стимулювати людей добровільно виходити з «тіні», сплачуючи менші податки.

«Прикладом цього є новий законопроєкт, відповідно до якого пропонується зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб з оренди нерухомості до 2,5–5 %», – каже адвокат Роман Чумак. Йдеться про законопроєкт № 3928-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів від здачі в оренду нерухомого майна».

Проаналізувавши даний законопроєкт, Роман Чумак виділив у ньому декілька головних напрямів його дії: «Пропонується встановити ставку ПДФО в розмірі 5 % на доходи фізичних осіб від надання в оренду нерухомості резидентами України, включаючи довгострокову оренду земельної ділянки с/г призначення, земельної частки (паю), майнового паю, а також від надання в оренду інших об’єктів нерухомості (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку). Тимчасово, на період до 1 січня 2022-го, планується встановити половинний розмір ставки (тобто 2,5 %) на доходи, зазначені у пп. 170.1.2 ПКУ, від здавання в найм (оренду) житлової нерухомості особі, яка не є податковим агентом».

Крім того, у законопроєкті запропоновано підвищити розмір штрафів за порушення порядку та/або строків подання інформації щодо посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості нотаріусами, а також за порушення порядку та/абостроків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості ріелтерами. Як підкреслив Роман Чумак, сума штрафів може складати 680–1020 грн та 1360–2040 грн при повторному правопорушенні відповідно.

Источник: slk.kh.ua

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