Нова версія QR-коду для здійснення платежів - НБУ

Процес оплати з використанням QR-кодів стане значно зручнішим

Тепер коли клієнт скануватиме QR-код для здійснення платежу, на його смартфоні автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованим для оплати рахунком

Для цього Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду для здійснення платежів. У ній передбачено код старту платіжного застосунку, який банк може інтегрувати у свій мобільний банкінг.

Якщо ж на смартфоні клієнта не встановлений застосунок банку, готовий обробляти такий QR-код, клієнт буде переадресований на веб-сторінку з інформацією про банки, в чиїх «мобайлах» реалізовано цю функцію.

Нова версія також оптимізує кодування символів у QR-коді та зменшує його розмір.

Про всі зміни читайте постанову НБУ за посиланням: https://cutt.ly/dkEK83t

Новим форматом можна буде скористатися з 9 травня 2021 року.

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

Новости портала «Весь Харьков»