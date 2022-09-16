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"Новая почта" снизила цены на доставку посылок из Украины в Польшу

Новая почта снизила цены на доставку посылок из Украины в Польшу

Как отметили в почтовом сервисе "Новая почта", теперь украинцы могут посылать посылки с личными вещами в Польшу "Новой почтой" по новым специальным ценам:

● до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн

● до 10 кг – 325 грн вместо 900 грн

● до 30 кг – 400 грн вместо 1500 грн.

"По такому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за курьера не нужно, ведь услуга уже включена в стоимость.

Джерело: https://t.me

Новости портала «Весь Харьков»

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