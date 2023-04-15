Нове оновлення Windows дозволяє використовувати ChatGPT у Windows 11

Нове оновлення Windows 11 дозволило розгорнути ChatGPT на робочому столі, не відкриваючи браузер Microsoft Edge. Нове оновлення ОС Windows 11 здійснюється через віджет PowerToys за допомогою нового плагіна. Плагін забезпечить прямий доступ до відкритої програми ChatGPT на основі ШІ. Оновлення дозволяє користувачеві переходити безпосередньо з робочого столу в ChatGPT.

Новий плагін розробив розробник плагінів ChatGPT Сімон Франко, і він детально описав процес на сторінці PowerToys GitHub. Новий плагін інтегрується через PowerToys Run. Це засіб пошуку файлів, папок і програм у системі. Плагін все ще перебуває в стадії розробки, оскільки він знаходиться на ранній стадії і потребує тонкого налаштування. Є багато переваг обходу браузера під час розгортання ChatGPT на ПК. Це дозволяє обійти будь-яку агресивну рекламу браузера, яка присутня в Microsoft Edge.

Microsoft Edge і Bing AI були предметом масштабних рекламних акцій у браузері Edge. Очевидно, що новий плагін ChatGPT може спонукати користувачів погоджуватися на його рішення AI, а не на Bing AI. Microsoft Edge наполегливо прагне зробити Edge браузером за умовчанням. Нещодавнє оновлення Windows 11 додало вікно пошуку на основі штучного інтелекту на панель завдань, яке фактично змушує користувачів використовувати пошукову систему за замовчуванням. Новий плагін допомагає користувачам повністю обійти ці примусові акції та перейти безпосередньо до ChatGPT.

Користувач повинен відкрити обліковий запис OpenAI разом із випадково згенерованим ключем OpenAI API. Ви також можете розгорнути ChatGPT за допомогою комбінації клавіш для безперебійного доступу до ресурсів AI у програмі. Однак здається невідповідним, що нове оновлення з відкритим кодом надходить від PowerToys, яка обходить ОС Microsoft. Очікується більше оновлень у віджеті PowerToys, щоб надати користувачам спрощені функції.

Джерело: portaltele.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»