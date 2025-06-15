Новини з іншого світу

● Южная Корея представила проект малого модульного реактора i-SMR. Цена выработки электроэнергии 6,5 центов за киловатт.

● Novo Nordisk A/S вернула себе звание самой дорогой публичной компании Европы, обогнав разработчика программного обеспечения SAP SE. Акции датского производителя лекарств выросли на 2,3 % в пятницу после того, как компания Novo заявила, что планирует продвинуть экспериментальный препарат для контроля веса амикретин на позднюю стадию разработки после получения отзывов от регулирующих органов.

● Мини-синхротрон ускорит производство передовых чипов в 15 раз, от наращивания скорости производства до снижения размеров транзисторов.

● Google DeepMind запустил платформу Weather Lab, которая включает новый ИИ-модель для прогнозирования тропических циклонов. Модель сотрудничает с Национальным центром ураганов США, предсказывая траектории и интенсивность штормов, что значительно увеличивает точность прогнозов. Она может генерировать 50 различных сценариев возможного пути шторма, демонстрируя результаты, сопоставимые с традиционными методами предсказания погоды. Эти достижения важны для улучшения общественной безопасности и подготовленности к серьезным погодным явлениям, особенно в условиях изменения климата и экстремальных метеорологических условий.

● Разработчик Snapchat анонсировал потребительские очки дополненной реальности Specs, которые поступят в продажу в 2026 году. Новая модель получила компактный дизайн, прозрачные линзы с AR-проекцией и встроенного ИИ-ассистента, обрабатывающего аудио и видео. Гаджет сможет, например, переводить вывески или предоставлять рецепты, ориентируясь на имеющиеся ингредиенты. Однако Snap предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны Meta (организация признана экстремистской и запрещена в рф) и Google, которые также готовят собственные AR-очки.

● Марк Цукерберг формирует новую секретную команду внутри Meta для работы над созданием общего искусственного интеллекта (AGI). Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что глава компании лично привлекает ведущих ИИ-исследователей и инженеров в рамках проекта, получившего внутреннее название «группа по сверхинтеллекту».

Параллельно Meta готовит крупнейшую внешнюю инвестицию в своей истории — многомиллиардную сделку со стартапом Scale AI, специализирующимся на данных для обучения ИИ. Цель амбициозна: добиться, чтобы машины могли выполнять широкий круг задач на уровне человека и превзойти в этом конкурентов вроде OpenAI и Google.

● IBM поделилась планом создания «первого в мире крупномасштабного, отказоустойчивого квантового компьютера». Компания утверждает, что IBM Starling, поставки которого клиентам должны начаться в 2029 году, будет в 20 000 раз мощнее ведущих современных квантовых компьютеров. Сообщается, что Starling послужит основой для последующей системы IBM Quantum Blue Jay, которая будет включать 2000 логических кубитов и сможет выполнять миллиард операций.

● Физикам впервые удалось получить тритий внутри термоядерного реактора. В результате многоэтапного 55-часового облучения литиевого бланкета потоками нейтронов команде специалистов из британской компании Astral Systems и Университета Бристоля удалось получить тритий внутри собственного термоядерного реактора. Этот прорыв позволяет решить одну из самых серьезных проблем в термоядерной энергетике — обеспечение бесперебойной доставки топлива — и указывает путь к решению грандиозной инженерной задачи по получению большего количества трития, чем потребляет термоядерный реактор.

● Ученые рассказали о методе быстрого засыпания. «Когнитивное перетасовывание» помогает за считанные минуты избавиться от навязчивых мыслей.

Суть в том, чтобы «перезагрузить» мозг:

- Вспоминаем бессвязные образы, например: диван, облако, кот, трава и так далее

- Второй способ: называем как можно больше слов на одну букву. Например, Д: дом, дерево, дыня, доска и так далее.

Мозг не может одновременно обрабатывать абсурдные цепочки и удерживать тревожные мысли. Он выберет наиболее спокойную работу, которая и погрузит его в сон.

Прощаемся с тревогой и бессонницей.

● Швейцарские инженеры EPFL представили концепцию робота GOAT, для которого нет неподходящих поверхностей. При всей своей внешней неуклюжести машина способна преодолеть снег, камни, грязь и даже переплыть водную преграду.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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