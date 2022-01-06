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Новые фасады на солнечных батареях обогревают и охлаждают помещение

Новые фасады на солнечных батареях обогревают и охлаждают помещение

Появился фасад для модульного здания. Он нагревает и охлаждает помещение с помощью солнечной энергии.

Каждый блок модульного фасада 125 см в длину и 30 см в ширину. Один блок может обслуживать помещение площадью до 24 м². В нем содержится фотоэлектрическая панель, которая вырабатывает достаточно энергии для работы мини-теплового насоса, который производит от трех до четырех единиц тепла на единицу электроэнергии.

Для обогрева помещения система использует фанкойлы, чтобы перекачать внешнее тепло внутрь помещения. А охлаждение происходит за счет отвода тепла из помещения, дальше оно выдувается наружу. Децентрализованная система вентиляции регулирует этот воздухообмен и позволяет помещению «дышать». Устройство также можно подключить к магистральному источнику питания, если солнечные элементы вырабатывают недостаточно энергии.

Разработчики отмечают, что модульный фасад предназначен для модернизации старых зданий, особенно построенных в период с 1950-х по 1970-е годы. Фасады помогут подвести эти здания под современные стандарты экологичности гораздо быстрее, проще и с меньшими затратами.

Авторы отмечают, что старые здания можно не ремонтировать, а просто удалить часть оригинального фасада и заменить ее новыми модулями. А позже, по мере развития технологий, модули можно будет легко заменить на более совершенные.

Для сравнения, до 30% офисных зданий, построенных в Германии в период с 1950 по 1990 год, потребляют около 3200 ГВт-ч электроэнергии в год. Модульные фасады могут снизить этот показатель всего до 600 ГВт-ч.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: электро

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