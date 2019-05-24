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Новые ТРЦ станут удобнее: опубликованы изменения в строительных нормах

Новые ТРЦ станут удобнее: опубликованы изменения в строительных нормах

С 1 августа 2019 вступят в силу изменения в государственных строительных нормах о проектировании отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых центров для улучшения условий труда сотрудников.

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Недавно мы приняли новые изменения в строительные нормы относительно предприятий торговли и одной из обязательных норм прописали проектирование при строительстве ТЦ и ТРЦ необходимых удобных служебных помещений для работников, а также отдельных паркомест для них", - написал он.

Парцхаладзе добавил, что эти новые нормы уже опубликованы.

"Поэтому торговые центры, которые будут проектироваться или реконструироваться с 1 августа этого года, должны придерживаться этих норм!" - подчеркнул он.

Согласно опубликованным изменениями, на участках торговых и торгово-развлекательных центров или комплексов в их составе или в пешеходной доступности от них будет необходимо размещать:

- объекты сервисного обслуживания для работников (это помещения бытового обслуживания, санитарно-гигиенические комнаты, душевые, комнаты для личных вещей, еды, отдыха и т.д.);

- места парковки и остановок легковых автомобилей для работников; места парковки и остановок грузовых автомобилей и автобусов, которые обслуживают здание (при необходимости).

Источник: elektrovesti.net

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Темы: Украина

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