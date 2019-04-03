Новый арест на активы группы Коломойского: известно, каких компаний это коснется

Печерский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства (относительно возможного вывода рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации) по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний.

Эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию. "Из предоставленных в обоснование материалов усматривается, что должностные лица ПАО КБ "ПриватБанк"в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", учредителями которых являются 51 нерезидент, аффилированные с указанием группой, под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили соглашения, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: "Teamtrend limited", "Trade point agro limited", "Collyer limited", "Rossyan investing corp", "Zao ukrtransitservice ltd", "Milbert ventures inc.", с целью будто то получение товаров.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает ПАО КБ "Приватбанк", не обеспечили погашение кредитов и возврата средств в банковское учреждение", - говорится в решении, суда от 22 марта.

Речь идет о таких компаниях и их арестованное имущество:

- ООО "Скорзонера" ​​(11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница, участок Щивкы, дом 3/2)

- ООО "Арт - Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, Поляница)

- ООО "Тех - Трейд - Инвест" (магазин площадью 39,80 по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница)

- ООО "Хаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег")

- ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях)

- ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);

- ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях)

- ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г. Днепр)

- ОАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза)

- ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

Ранее Печерский райсуд г. Киева в рамках этого же уголовного производства накладывал арест на другие активы "приватовских" структур, в т.ч. имущества части из упомянутых выше компаний: ООО "Скорзонера" ​​(владелец активов на курорте "Буковель"), ОАО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Приватофис", ООО "Перспектива Инвестмент", ООО "Хаджибей".

Источник: prm.ua

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