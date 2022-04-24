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Новый отчёт разведки Британии о войне в Украине

Новый отчёт разведки Британии о войне в Украине

▪️ На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

▪️ Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон.

▪️ Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43375

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