Новый закон о парковке: нерастаможенные автомобили нельзя забрать со штрафплощадки

Верховная рада Украины проголосовала за существенные изменения в КУпАП касательно наказания за неправильную парковку транспортного средства и процедуры наложения административного взыскания. Теперь накладывать штраф за неправильную парковку будут без участия водителя, а нести административную ответственность будет владелец автомобиля или же директор предприятия, на которое это авто зарегистрировано.

В связи с новым законом, в неприятную ситуацию попадут водители иностранных автомобилей, которые были завезены в Украину в без растаможки по схеме "на верблюда". Как известно, ст.380 Таможенного кодекса разрешает иностранцам завозить их личные автомобили в Украину без оплаты таможенных сборов сроком до одного года. Если же такую машину завозит украинец - он обязан заплатить полною стоимость растаможки.

Потому, украинцы придумали "схему", когда иностранец завозит машину в Украину, потом уезжает к себе домой в Литву или Польщу, а водитель-украинец использует этот автомобиль для своих нужд не заплатив растаможку. Так вот, по новому закону, ответственность за неправильную парковку автомобиля будет нести лицо, которое завезло транспортное средство на территорию Украины.

В новой редакции ст.14-2 КУпАП указано так:

"У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

По новому закону, автомобили, которые стоят с нарушением ПДД или же припаркованы без оплаты парковки, эвакуируются на штрафплощадку. При этом, теперь эвакуировать будет не только полиция, но и сотрудники парковки. В кодексе появилась ст. 265-4 - "Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування":

"Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора". Сотрудник парковки имеет право эвакуировать машину, которая стоит с нарушением ПДД или если водитель не оплатил парковку.

В ст.265-2 и в ст.265-4 появилось дополнение, которое гласит: "Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, відбувається невідкладно за зверненням такої особи після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу".

Итак, в случае если автомобиль эвакуировали на штрафплощадку и этот автомобиль не имеет украинской регистрации, забрать его может только лицо, которое ввозило машину в Украину или управляло этим автомобилем на момент совершения нарушения. Однако, согласно ст.14-2 КУпАП - в случае если машина не зарегистрирована в Украине, штраф будет выписан именно на лицо, которое завозило автомобиль в Украину.

Дело в том, что если полиция или парковщик эвакуируют машину, они не знают ФИО, кто припарковал эту машину. Потому, они делают запрос в пограничную службу и получают ФИО человека, который завез эту машину в Украину. На него и выносится постановление. Далее, на штрафплощадку приходит водитель-украинец и просит вернуть его машину. Ему отказывают - ибо административные материалы оформлены именно на того, кто завозил машину и именно этот человек должен заплатить штраф и забрать автомобиль.

Иностранец, выполнив роль "верблюда" уже давно уехал в Польшу или Литву и не будет каждый раз ездить в Украину, платить штрафы и забирать машину со штрафплощадки. Следовательно - машина навсегда останется на штрафплощадке. Более того, украинец, который купил иностранное авто по схеме "верблюд" не сможет доказать законность использования этого автомобиля в Украине.

Согласно п.4 ст.380 Таможенного кодекса: "Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.".

Получается, что купив автомобиль с помощью иностранца, водитель-украинец будет им пользоваться до первого нарушения за остановку\стоянку или неоплату парковки. Как только этот автомобиль попадет на штрафплощадку, то забрать его со штрафплощадки будет невозможно.

Если водитель-украинец начнет доказывать полиции, что он водитель этого авто - ему грозит ст.485 Таможенного кодекса: "Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів", что предусматривает штраф 300% от сумы таможенных платежей, а это сотни тысяч гривен.

Источник:Дорожный контроль

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