Новый закон об адвокатуре: что изменится для адвокатов и их клиентов

Петр Порошенко внес в парламент законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности (№9055). Он предусматривает расширение профессиональных прав и гарантий адвоката, как, к примеру, участие в любых следственных или процессуальных действиях, в которых участвует клиент.

Адвокату, согласно проекту, также обеспечивается беспрепятственный доступ в помещения судов и правоохранительных органов в рабочее время, если там находится его клиент. Таким образом, закрепляется право доступа к клиенту в любое время в любом месте, разъясняет член рабочей группы по реформированию адвокатуры при Совете по вопросам судебной реформы при президенте Украины, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

Из документа также следует, что адвокаты получат персональный доступ с электронным ключом к государственным реестрам. Доступ к госреестрам – одна из наиболее положительных норм в законопроекте, говорит председатель комитета по вопросам адвокатской этики Национальной ассоциации адвокатов Андрей Цыганков.

"Cегодня он (доступ, - ред.) есть, но он является негласным, когда адвокаты вынуждены получать эту информацию через следователей и через прокуроров", - пояснил изданию Цыганков.

Открытие реестров для адвокатов поспособствует тому, что правозащитники будут более подготовленными и смогут предоставлять более качественную помощь своим клиентам, соглашается Денис Бугай.

Но при просмотре какой-либо информации о человеке в любом реестре в системе будет значиться, что данные просматривались тем или иным адвокатом. Отсутствие обоснований просмотра информации влечет за собой ответственность просматривавшего.

Также по новому закону адвокат сможет включить либо диктофон, либо видеокамеру, не спрашивая разрешения прокурора или следователя, а также фиксировать происходящее во время следственных действий, как, например, обыск или вручение подозрения.

Важные изменения предусмотрены по части адвокатской тайны. Законодатель предлагает закрепить за адвокатом гарантии того, что к нему не нагрянут с обысками в рамках дела его клиента. Следственные действия и обыски у адвоката могут осуществляться только по делу, в котором лично он является подозреваемым.

Кроме того, законопроектом также запрещается фиксация общения адвоката или помощника адвоката с клиентом, как и адвоката со своим помощником.

В проекте закреплены и конкретные дисциплинарные взыскания в привязке к проступкам адвокатов, в том числе за злоупотребление процессуальными правами.

Последнее, по оценке Национальной ассоциации адвокатов Украины, существенно сужает гарантии адвокатской деятельности, поскольку к злоупотреблениям суд может отнести и подачу жалобы на определенное судебное решение, и подачу ходатайства для решения отдельного важного для защиты вопроса, и заявления об отводе суда и тому подобное, то есть, законодательство, с одной стороны, расширяя права и гарантии адвокатов, повышает ответственность за злоупотребление этими правами или использования этих прав без оснований.

Изменения в блоке самоуправления вызвали наиболее противоречивые отзывы адвокатов. В частности, из законопроекта следует, что самоуправление адвокатов будет осуществляться через Национальную ассоциацию адвокатов Украины (НААУ) и региональные палаты адвокатов.

НААУ, в свою очередь, должно функционировать через национальные органы адвокатского самоуправления - съезд адвокатов Украины, Совет адвокатов Украины, Высшая квалификационная комиссия адвокатуры, Высшая дисциплинарная комиссия адвокатуры, Высшая ревизионная комиссия адвокатуры. Региональная палата адвокатов - через региональные органы адвокатского самоуправления.

Вместо Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, согласно законопроекту, создается два отдельных органа - Высшая квалификационная комиссия адвокатуры и Высшая дисциплинарная комиссия адвокатуры. Закрепление такой структуры как раз и должно устранить многовластие в адвокатуре и конкуренцию внутри самоуправления.

Авторский коллектив предлагает ввести утверждение бюджета адвокатского самоуправления Украины и бюджета региональной палаты адвокатов. Бюджет адвокатского самоуправления будет утверждаться съездом адвокатов Украины ежегодно. Бюджет региональной палаты адвокатов - ежегодно конференцией адвокатов региона.

Средства, полученные от уплаты ежегодных адвокатских взносов и платы за сдачу экзаменов, будут распределяться между органами адвокатского самоуправления в пропорции 70% - на региональные органы и 30% - на национальные органы, если другое не будет утверждено съездом адвокатов Украины.

Национальные и региональные органы также будут обязаны обнародовать годовой финансовый отчет на своих сайтах. В обязательном порядке будет проводиться и публиковаться периодический независимый аудит органов адвокатского самоуправления.

Цель таких нововведений - прозрачность финансирования адвокатуры, поясняет Бугай. И это, по его мнению, еще одна из причин критики нового закона со стороны НААУ.

"По приблизительным подсчетам, у НААУ есть ресурсы и активы на сумму 50 млн гривен - это все создано на средства из адвокатских взносов. Куда идут эти взносы и как они используются, мы точно не понимаем и не знаем", - утверждает собеседник.

По его словам, также нередки случаи, когда органы адвокатского самоуправления устанавливают дополнительные обязательные платежи из адвокатов - плату за выписку из реестра или плату за ордер.

"Когда у нас в ближайшие годы адвокатов будет примерно 50 тысяч, это может превратиться в выгодный бизнес", - уверен Бугай. Но впоследствии адвокаты переложат все эти дополнительные расходы на своих клиентов, и адвокатские услуги станут дороже.

Агентство Телевидения Новости