NVIDIA заявила, що дефіцит пам’яті був передбачуваним

Фінансовий директор NVIDIA Коллетт Кресс заявила, що проблема дефіциту пам’яті на ринку значною мірою була передбачуваною, а компанія заздалегідь підготувалася до зростання цін. В інтерв’ю Те Кіму вона пояснила, що NVIDIA завчасно розміщувала замовлення на пам’ять, очікуючи різкий стрибок попиту через розвиток індустрії ШІ.

Зростання цін на пам’ять, зокрема HBM і DDR, пов’язують із бумом у сфері AI-обчислень. Попит з боку виробників ШІ-чіпів суттєво перевищив прогнози, що вплинуло на весь ланцюжок постачання. За оцінками галузі, нові платформи NVIDIA можуть вимагати величезних обсягів пам’яті, що конкурує з потребами таких компаній, як Apple і Samsung, і додатково тисне на виробничі потужності.

Окремою проблемою є те, що HBM і DDR виробляються на схожих виробничих лініях, тому зростання попиту на HBM змушує перерозподіляти ресурси, створюючи дефіцит DDR. Це вже вплинуло на ринок і навіть призвело до соціальної напруги: працівники одних компаній отримують бонуси, тоді як в інших відбуваються протести через навантаження та умови праці.

Кресс наголосила, що NVIDIA працює безпосередньо з кількома великими постачальниками пам’яті, домовляючись про довгострокові обсяги та спільну розробку рішень. За її словами, компанія не просто купує готову продукцію, а планує постачання разом із виробниками, щоб забезпечити стабільність ланцюга постачання. Вона також зазначила, що такий підхід дозволив NVIDIA краще підготуватися до поточного дефіциту порівняно з іншими гравцями ринку.

Джерело: itechua.com

