О чем нельзя говорить с коллегами?

На вопросы, как вести себя в коллективе и о чем ни при каких обстоятельствах нельзя говорить с сослуживцами, дает ответы автор книги «Эмоциональный интеллект 2.0».

КОНТЕКСТ. Вы приходите на работу, устраиваетесь на своем рабочем месте и, не обдумывая свои слова, начинаете общаться с сослуживцами. Но каждое неправильное слово может обернуться против вас.

На вопросы: «Как защитить свою репутацию?» и «Каких тем на работе избегать вообще?» ответил в своем блоге автор книги «Эмоциональный интеллект 2.0», основатель платформы TalentSmart Тревис Бредберри.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ. Говорить о политике нельзя – и точка. В коллективе найдется хотя бы один человек, который будет иметь противоположное мнение. Люди по-разному относятся к политике. Каждый отстаивает свои убеждения и ценности. Чужое мнение вы не измените, а врага в коллективе наживете.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Если у кого-то не получается хорошо выполнять свои обязанности, то лучше промолчите. В любом коллективе есть и «сильные», и «слабые» сотрудники. Начальство об этом знает. Если можете помочь сослуживцу – дерзайте. Если нет – помалкивайте. Каждое ваше замечание о том, что кто-то плохо справляется с заданиями, будет расцениваться как намек на то, что вы – лучше. Будьте уверены, что коллеги такой «добродетели» не оценят.

ЗАРПЛАТА. Запомните раз и навсегда, что о суммах заработка нельзя спрашивать никого и никогда. Эта тема – под запретом. На рабочем месте такие вопросы вызывают только негатив со стороны сослуживцев. Правды никто не скажет. А если кто-то узнает, что ваша заработная плата выше, то пеняйте на себя – обид и зависти вам не избежать.

НЕНАВИСТЬ К РАБОТЕ. Жалобы и разговоры о том, как вы ненавидите нынешнюю работу, смогут стать поводом для увольнения. Именно так! Если вам не нравится ваша работа, то это значит, что вы готовы уволиться в любое время. Но ваши сослуживцы этой работой могут дорожить. Получается, что вы своим негативом снижаете продуктивность коллектива и «разбиваете» командный дух.

СПАЛЬНЯ. Никого не интересует ваша сексуальная жизнь. Кого-то ваши рассказы об интимном могут рассмешить, кого-то – заставить задуматься и о своей сексуальной жизни. Такими разговорами вы теряете статус «ценного сотрудника». Ведь каждое слово о сексе может стать пятном на вашей репутации.

ИСТОРИИ ИЗ ПРОШЛОГО. Все люди делали что-то глупое, странное или отвратительное в молодости, юности, в прошлой жизни. Молчите об этом! Ошибки прошлого часто превращаются в преграду для карьерного роста.

Источник: http://etcetera.media

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