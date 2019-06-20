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Об’єднані Арабські Емірати зацікавилися безпілотниками ДП “Антонов”

Об’єднані Арабські Емірати зацікавилися безпілотниками ДП “Антонов”

Україна та Об’єднанні Арабські Емірати домовилися про низку спільних проектів в авіаційній сфері, а також щодо виробництва і постачання техніки для сухопутних військ ОАЕ.

Про це у рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget розповів генеральний директор Концерну Павло Букін, коментуючи зустріч із заступником міністра оборони ОАЕ Генерал-майором Абдулой Аль Хашми.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

За його словами, сторони обговорили максимально широкий спектр співпраці, зокрема щодо логістичного забезпечення потреб Сухопутних військ ОАЕ.

Він повідомив, що одним із перспективних проектів, які обговорюються, є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП «Антонов».

«Якість літаків марки «Антонов» загальновизнана. Вони мають стабільний попит на ринку. Це підтверджено низкою переговорів у рамках Paris Air Show 2019. Наразі найбільш перспективний ринок для нас – країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Українські літаки, які здатні працювати в екстремальних кліматичних умовах, повністю відповідають потребам військових та рятувальників. Тому очікуємо, що найближчим часом продукція «Антонова» займе вагому частину ринку у цих регіонах», – підкреслив Павло Букін.

Нагадаємо, у серпні 2016 року ДП «Антонов» вперше представив багатофункціональний мобільний тактичний безпілотний авіаційний комплекс АН-БК-1 «Горлиця», який через рік здійснив перший політ. У жовтні 2018 року, під час виставки «Зброя та Безпека-2018» був продемонстрований проект «Стратегічний безпілотний авіаційний комплекс». Ще через місяць, представники підрозділу «БПЛА «Антонова» оприлюднили відеопрезентацію, де окрім «Горлиці» та «Стратегічного БАК», була показана нова розробка – «Мішеневий комплекс».

Однак представники вітчизняного авіавиробника наголошували, що створення цих проектів за власні кошти є неможливим і що їх розвиток стане реальним лише при знаходженні інвестора чи державному фінансуванні.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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