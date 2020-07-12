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Объем денежных переводов заробитчан сократился на 20%

Объем денежных переводов заробитчан сократился на 20%

В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. https://bank.gov.ua/ua/statistic

По сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% ($1015 млн).

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта:

● в январе и феврале поступления были на уровне $480 млн;

● в марте — $349;

● в апреле — $296;

● в мае — $226 млн.

В мае 2019 года объем таких переводов был $488 млн.

В мае НБУ прогнозировал, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала.

По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже — $12 млрд.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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