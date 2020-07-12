Объем денежных переводов заробитчан сократился на 20%
В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. https://bank.gov.ua/ua/statistic
По сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% ($1015 млн).
В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.
Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.
Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта:
● в январе и феврале поступления были на уровне $480 млн;
● в марте — $349;
● в апреле — $296;
● в мае — $226 млн.
В мае 2019 года объем таких переводов был $488 млн.
В мае НБУ прогнозировал, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала.
По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже — $12 млрд.
Источник: nigroll.com