В апреле Европейская Бизнес Ассоциация, Dragon Capital и Центр экономической стратегии провели опрос иностранных инвесторов.

Об этом говорится на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно полученным результатам, самыми положительными шагами новой администрации в следующие 3-6 месяцев будут эффективная борьба с коррупцией, назначение на ключевые должности профессионалов, шаги по разграничению власти и бизнеса и быстрое достижение договоренности с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

"На сегодняшний день бизнес ожидает продолжение структурных реформ, задекларированных Украиной. Популизм и поспешные решения не должны становиться препятствием для развития. Ведь любые решения имеют свои последствия. Для инвесторов очень важна предсказуемость и прогнозируемость. Думаю, ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствия", - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

И, объявление Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность, которая является залогом для инвестиций и роста экономики. Вместо этого органам власти следует объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведение структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов.

Источник: prm.ua

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