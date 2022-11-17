Облицовочный материал для подшивки свеса и карниза крыши

Софиты для подшивки крыши – важный элемент, который придает кровле законченный и эстетичный вид. Сегодня на рынке представлено множество вариантов данных изделий, но наибольшим спросом пользуется продукция украинского бренда «Альта Профиль». Производитель выпускает широкий выбор специальных панелей, сделанных из современных материалов, которые отличаются надежностью и долговечностью. При этом цена на товары доступна для покупателей.

Выгодно приобрести софиты отечественного производства можно на торговой площадке «Строй Дом» - https://www.stroy-dom.kiev.ua/fasad/sofit/manufacturer/alta-profil. В каталоге представлены модели со сплошной и частичной перфорацией, выполненные в различных цветах. Кроме того, продукция бренда имеет следующие особенности:

- устойчивость к повышенной влажности и

- не препятствует нормальной вентиляции кровли и подкровельного пространства

- можно использовать вместе с утеплителем - не поддаются воздействию грибка и агрессивному воздействию окружающей среды

- устанавливаются горизонтальным или фронтальным способом

Все изделия соответствует европейским и украинским нормам, а это позволяет провести монтаж без лишних хлопот. Установка осуществляется быстро и просто. Срок эксплуатации составляет не меньшее 15 лет. Даже при частых циклах заморозки, они не теряют свой внешний вид, остаются прочными и выдерживают даже большие нагрузки.

«Строй дом» - преимущества

Если вы решили обустраивать новую крышу или ремонтировать старую, то закупку материалов лучше всего делать в «Строй дом». И это неудивительно, ведь здесь можно выбрать качественное и недорогое покрытие, которое прослужит вам ни одно десятилетие. Сертифицированный магазин поможет подобать материалы и все необходимое для работы. Для этого здесь работают опытные консультанты, которые хорошо ориентируются в ассортименте и способны предложить лучшие решения. Покупатели могут быть уверенными в качестве товаров, ведь компания сотрудничает только с проверенными производителями.

Сделать покупку софитов или других изделий, которые потребуется на разных этапах строительства, можно в любое время. Сотрудники быстро обрабатывают полученные заявки, благодаря чему отправка товаров происходит в короткий срок. Доставка осуществляется по всей Украине. Постоянные клиенты могут участвовать в программе скидок и получать приятные бонусы, что сделает их покупки еще выгоднее.