Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 23

Обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом скасовано

Обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом скасовано

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень.

Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу.

Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти.

У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні.

У цьому році Національний банк скасував або пом’якшив вже понад 30 валютних обмежень. Відміна обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із стратегічних цілей Національного банку.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку №78 від 18 червня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті".

Источник: bank.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: валюта, нбу

Читайте ещё:

Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra
19.06.2019 08:42    86
НБУ про відсторонення Рожкової: Суди стають інструментом тиску на Нацбанк
15.06.2019 07:25    153
НБУ подав скарги на суддів через справи щодо націоналізації «Приватбанку»
14.06.2019 06:24    132
В НБУ озвучили, при каком условии Украина в этом году может получить транш от МВФ
12.06.2019 06:05    258
Нацбанк намерен сократить долларизацию украинской экономики вдвое
11.06.2019 08:26    245
НБУ принял решение по учетной ставке
07.06.2019 06:58    140
НБУ планує скасувати всі валютні обмеження
05.06.2019 06:03    183
Украина завершила 2018 год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией, - НБУ
30.05.2019 06:52    165
В Нацбанке посчитали, во сколько сотен миллионов долларов обойдется украинцам роспуск Рады
25.05.2019 09:28    232
НБУ подал апелляцию на два решения суда по "Приватбанку"
25.05.2019 06:07    163
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 