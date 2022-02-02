Обшуки у Коболєва та Переломи: у чому суть справи

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро зазначає, що обшуки проводять також у керівників приватних підприємств.

Йдеться про справу щодо передачі "Укртрансгазом" 300 млн кубометрів газу пулу фірм у 2020 році. Внаслідок цього НАК міг отримати 2,2 млрд грн збитків.

Наразі в.о. директора Укртрансгазу є Сергій Перелома.

У ДБР додали, що за даними слідства Коболєв підписав рішення аукціонера "УТГ" щодо мирової угоди, якою було відчужено такий обсяг газу, без погодження з наглядовою радою Нафтогазу.

Про який газ йдеться?

Суперечки щодо цього газу велися ще з 1999 року. Тоді ЗАТ "Укренергозбут" передало державному підприємству "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газу. Останнє повинно було поставити паливо споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

Проте з цього обсягу була поставлена лише частина газу, а у газотранспортній системі залишилося 305 млн куб м палива. Саме за них сторони судилися 20 років.

У 2019 році у конфлікті з’явилася третя сторона – пов’язана з Костянтином Жеваго ТОВ "ФК "Фін-інвест", яке викупило право на отримання 305 млн куб м газу. Згодом суд постановив стягнути з УТГ еквівалент цього газу – 2,3 млрд грн.

Тоді в "Укртрансгазі" дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвесту" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

В середині 2020 року права вимоги від "Укренергозбут" перейшли до іншої фірми – ТОВ "Профі-Газ", пов’язаної з київським бізнесменом Ігорем Вороновим. Вже наприкінці року у Нафтогазі вирішили укласти мирову угоду з цим пулом "шахрайських" фірм.

УТГ попросив "Нафтогаз" оформити договір позики на 300 млн куб м газу, аби віддати їх "Профі-Газ", яка на момент ухвалення "мирової" юридично мала на це право. Угоду затвердили рішеннями суду від 10 та 13 листопада.

Таким чином, газ вартістю 2,2 млрд грн отримала компанія "Профі-Газ".

Розбірки між колишніми та нинішними власниками "Укренергозбут" за права на обсяг газу досі тривають. Наприкінці 2021 року Верховний суд підтвердив рішення щодо визнання недійсним договору 2018 року з купівлі-продажу акцій компанії "Укренергозбут" компанії "Профі-Газ".

Натомість "Укртрансгаз" вимагає у "Нафтогазу" відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ".

Источник: epravda.com.ua

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