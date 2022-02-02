Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:15
Просмотров: 85

Обшуки у Коболєва та Переломи: у чому суть справи

Обшуки у Коболєва та Переломи: у чому суть справи

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро зазначає, що обшуки проводять також у керівників приватних підприємств.

Йдеться про справу щодо передачі "Укртрансгазом" 300 млн кубометрів газу пулу фірм у 2020 році. Внаслідок цього НАК міг отримати 2,2 млрд грн збитків.

Наразі в.о. директора Укртрансгазу є Сергій Перелома.

У ДБР додали, що за даними слідства Коболєв підписав рішення аукціонера "УТГ" щодо мирової угоди, якою було відчужено такий обсяг газу, без погодження з наглядовою радою Нафтогазу.

Про який газ йдеться?

Суперечки щодо цього газу велися ще з 1999 року. Тоді ЗАТ "Укренергозбут" передало державному підприємству "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газу. Останнє повинно було поставити паливо споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

Проте з цього обсягу була поставлена лише частина газу, а у газотранспортній системі залишилося 305 млн куб м палива. Саме за них сторони судилися 20 років.

У 2019 році у конфлікті з’явилася третя сторона – пов’язана з Костянтином Жеваго ТОВ "ФК "Фін-інвест", яке викупило право на отримання 305 млн куб м газу. Згодом суд постановив стягнути з УТГ еквівалент цього газу – 2,3 млрд грн.

Тоді в "Укртрансгазі" дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвесту" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

В середині 2020 року права вимоги від "Укренергозбут" перейшли до іншої фірми – ТОВ "Профі-Газ", пов’язаної з київським бізнесменом Ігорем Вороновим. Вже наприкінці року у Нафтогазі вирішили укласти мирову угоду з цим пулом "шахрайських" фірм.

УТГ попросив "Нафтогаз" оформити договір позики на 300 млн куб м газу, аби віддати їх "Профі-Газ", яка на момент ухвалення "мирової" юридично мала на це право. Угоду затвердили рішеннями суду від 10 та 13 листопада.

Таким чином, газ вартістю 2,2 млрд грн отримала компанія "Профі-Газ".

Розбірки між колишніми та нинішними власниками "Укренергозбут" за права на обсяг газу досі тривають. Наприкінці 2021 року Верховний суд підтвердив рішення щодо визнання недійсним договору 2018 року з купівлі-продажу акцій компанії "Укренергозбут" компанії "Профі-Газ".

Натомість "Укртрансгаз" вимагає у "Нафтогазу" відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ".

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ, дбр

Читайте ещё:

В ЕС готов план на случай прекращения поставок российского газа
01.02.2022 07:01    248
Запаси газу в Європі опустилися нижче 40-відсоткової позначки
31.01.2022 08:20    269
Харьковчане задолжали за газ три миллиарда
28.01.2022 07:36    268
Шебелинський НПЗ у 2021 році збільшив виробництво Šhebel 95 майже на 50%
27.01.2022 09:22    305
Мінагро скоротило кількість компаній, які можуть отримувати "соціальний" газ
25.01.2022 07:01    233
Позиція НАК «Нафтогаз України» стосовно початку розгляду АМКУ справи про порушення ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» законодавства про захист економічної конкуренції
20.01.2022 08:44    232
Предприятия стекольной промышленности Украины могу закрыться из-за цен на газ
20.01.2022 07:34    375
АМКУ розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу
20.01.2022 07:07    245
Газовый шантаж: Газпром установил очередной антирекорд по поставке газа в Европу
20.01.2022 06:16    523
Газовый шантаж: Кремль поставил ультиматум по поставкам газа в Европу
18.01.2022 09:28    432
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 