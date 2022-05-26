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Обвал рынка криптовалют: в Минцифры назвали потери Украины

Обвал рынка криптовалют: в Минцифры назвали потери Украины

За два месяца стоимость виртуальных активов, пожертвованных в криптофонд помощи Украине, сократилась почти на $9 млн. Это произошло из-за обвала на криптовалютном рынке.

По состоянию на 19 марта в фонд Aid For Ukraine удалось привлечь криптовалюты более чем на $60 млн. Но уже к 19 мая общая сумма привлеченных средств составила $51,5 млн, сообщает Reuters, ссылаясь на замминистра Украины по цифровой трансформации Алексея Борнякова.

По его словам, средства хранились в криптовалюте, но еще до краха рынка правительство успело потратить на оснащение Вооруженных сил Украины $45 млн, собранных фондом. Поэтому сбор криптовалюты будет продолжаться.

Стоит отметить, что Aid For Ukraine – не единственная инициатива по сбору криптопомощи. Ранее президент Владимир Зеленский объявил о программе United24, гарантом безопасности платежей для которой стала крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT. Руководство площадки уже перечислило стейблкоинов USDT в эквиваленте 10 млн гривен.

Кроме того, усилиями платформы было собрано 96 млн гривен помощи, в том числе 44 млн грн пожертвовал генеральный директор компании Владимир Носов. WhiteBIT одной из первых ввела "санкции" в отношении россиян, ограничив регистрацию новых пользователей из РФ и убрав торговые пары с рублем.

Немаловажно, что эта компания стала первым криптовалютным партнером МИД Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с Министерством иностранных дел. Также благодаря сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации биржу интегрировали в государственный портал "Дія" – это сократило верификацию аккаунта до 1 минуты и увеличит скорость и масштабы сбора помощи.

Стоит отметить, что стоимость крупнейших криптовалют обвалилась в мае. Этому способствовало ужесточение монетарной политики в США (увеличение ключевой ставки на 50 базисных пунктов) и коллапс блокчейн-экосистемы Terra, включая обесценивание ее внутреннего токена LUNA и крах алгоритмического стейблкоина UST.

Источник: news.obozrevatel.com

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