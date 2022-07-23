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Очередной интересный сюжет вырисовывается из серии #путин_всех_переиграл

Очередной интересный сюжет вырисовывается из серии #путин_всех_переиграл

Вчера кремлёвский карлик провёл телефонные переговоры с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Сауд. Он хотел уточнить, о чём с саудитами договорился Байден, а также попытался скоординировать действия Москвы и Эр-Рияда в энергетической сфере.

Сразу скажу, что этот разговор был провальным, а эксперты констатируют, что саудовская нефть после переговоров с США просто хлынула в Европу.

Поставки по трубе, которая качает саудовскую нефть, начали расти после начала войны в Украине: в прошлом году они составляли в среднем 0,6 млн баррелей в месяц, в марте - 0,7 млн, а апреле-июне - 0,8-0,9 млн.

В июле, когда чиновники администрации Джо Байдена вели закулисную работу, чтобы уговорить саудитов увеличить добычу и заменить российские поставки, прокачка по нефтепроводу выросла еще на треть. Ее текущие уровни близки к рекордным в истории. Больше нефти Саудовская Аравия поставляла в Европу лишь во время ценовой войны с Россией в апреле 2020 года.

Новый всплеск поставок состоялся после того, как чиновники администрации Байдена обратились в Эр-Рияд с просьбой «повернуть краны» на месторождениях-гигантах, чтобы сбить цены, взлетевшие после начала войны, и помочь Западу ввести жесткие санкции против России.

Именно это хотел предотвратить путин, направив перед визитом Байдена многочисленную делегацию в СА, а потом лично позвонив наследному принцу.

Бесполезно. Эр-Рияд ни на баррель не изменил свою позицию. Путинская россия превращается не просто в посмешище, она превращается в то, чего боялась больше всего - в лузера, которого уже никто не боится и с которым никто не считается. Вот и приходится всё чаще размахивать ядерной дубинкой - блефовать последним, самоубийственным для самой себя аргументом.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15817

Новости портала «Весь Харьков»

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