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Один мільярд пінт пива: пивовари чекають рекордні продажі від ЧС

Один мільярд пінт пива: пивовари чекають рекордні продажі від ЧС

Пивоварні компанії готуються до рекордного сплеску продажів під час чемпіонату світу з футболу, на якому вболівальники можуть випити додатково 1 млрд пінт пива.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Цьогорічний турнір розширили до 48 команд і 104 матчів проти 64 ігор на попередніх чемпіонатах. За оцінкою Jefferies, додаткові продажі під час 39-денного турніру можуть додати галузі 5,9 млн гектолітрів пива, або 0,2-0,3% до річних обсягів у 2026 році.

Найбільше від турніру може виграти AB InBev, якій належать Corona, Budweiser і Stella Artois. Компанія є спонсором чемпіонату і має сильну присутність у країнах-господарях - США, Канаді та Мексиці.

Jefferies також прогнозує приріст продажів Heineken на 0,27%, а Carlsberg, яка слабше представлена в Америці, - на 0,15%.

Для пивоварів це шанс підтримати продажі після слабкого року. За даними IWSR, у 2025 році світові обсяги продажів пива впали на 1% через слабке споживання на великих ринках, зокрема у США та Бразилії.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: їжа, футбол

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