Один з найбільших банків РФ заборонив SWIFT-перекази – за отримані гроші стягують велику комісію

Один з найбільших російських банків "Тінькофф" з 6 липня по 1 жовтня заборонив вихідні перекази у валюті.

Водночас вхідні SWIFT-перекази можливі, але за них доведеться сплачувати комісію $200. Про це йдеться у Telegram-каналі банку.

"Тінькофф" довгий час боровся за те, щоб SWIFT-перекази, робота яких на 95% залежить від західної платіжної інфраструктури, залишалися комфортним способом переказу грошей. Вимушені визнати, що наших зусиль виявилося замало для того, щоб західні партнери виконували свою частину домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Водночас там не згадали, що SWIFT-перекази у Росії заборонені через західні санкції, які запровадили внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тінькофф" ввів комісію на вхідні валютні перекази у розмірі 3%, але не менше $200. Водночас комісія не може перевищувати суму переказу. Тому, якщо людині надішлють $200, всі гроші забере банк.

Источник: gazeta.ua

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