Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 35

ОЕСР прогнозує падіння світової економіки на 7,6 відсотка

ОЕСР прогнозує падіння світової економіки на 7,6 відсотка

Організація економічного співробітництва та розвитку очікує, що пандемія коронавірусу у 2020 році може призвести до падіння світової економіки на 7,6 відсотка.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До складу ОЕСР входять 38 країн, в тому числі більшість країн Євросоюзу, США та Японія.

У своїй доповіді організація прогнозує два сценарії. У першому випадку поширення коронавірусу буде "під контролем", а в другому - прийде друга хвиля пандемії.

За прогнозами організації, при підконтрольному розвитку ситуації світова економіка у 2020 році скоротиться на 6%, а в разі другої хвилі - на 7,6 відсотка. А у 2021 році економісти очікують істотного відновлення економічного зростання.

На думку експертів ОЕСР, найбільш сильно від коронавірусу постраждала економіка країн єврозони: навіть при найкращому сценарії вони очікують обвалу на рівні 9,1 відсотка. На випадок другої хвилі пандемії прогнозується скорочення економіки на 11,5 відсотка.

Особливо важка ситуація, на думку економістів, в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії, повідомляє DW.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна є єдиною державою у світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії COVID-19
Сегодня 11:00    7
Страны ЕС подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса
Сегодня 10:36    31
Уряд планує приватизацію так, щоб отримати від неї найбільший ефект, – Денис Шмигаль
Сегодня 09:50    51
Глаз да глаз. Как правительства мира следят за гражданами ради борьбы с коронавирусом
Сегодня 09:16    91
Прагнемо максимального залучення українських підприємств для оновлення рухомого складу УЗ, - Владислав Криклій
Сегодня 09:07    75
За несоблюдение правил карантина украинцам выписали штрафов на сумму 4,5 млн грн
Сегодня 08:57    75
Віктор Ляшко: Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм буде посилено
Сегодня 08:21    90
Харьковский завод отгрузил продукцию на ДнепроГЭС
Сегодня 08:12    103
У Китаї та Південній Кореї зросла кількість випадків COVID-19
Сегодня 07:27    119
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 червня
Сегодня 06:51    81
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 