Офіційна позиція ТОВ «Видавництво «Ранок» щодо публікації про вартість підручників

9 червня 2025 року редакція сайту «Наші гроші» опублікувала інформацію про те, що видавництво «Ранок» видає шкільні підручники за завищеними цінами. Зокрема, йдеться про малотиражний підручник інтегрованого курсу «Українська мова, українська та зарубіжна літератури» для 8 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авторства Старагіна І. П., Романенко Ю. О., Новосьолова В. І., Ткач П. Б., Панченков А. О., Блажко М. Б., Терещенко В. М.

Кожну частину підручника необхідно надрукувати накладом 481 шт. У плановій калькуляції на поліграфічні витрати була вказана сума 2081,3 грн за один примірник. Саме ця цифра справді, виглядає незвично високою і викликала хвилю невдоволення у представників медіа.

Варто зазначити, що сам підручник є малотиражним, а це завжди суттєво впливає на собівартість. Разом із загальновидавничими витратами, авторською винагородою, витратними матеріалами — підручники у такій кількості об’єктивно не можуть коштувати дешево. Середньозважена ціна за інші підручники цього року (без урахування інтегрованого курсу та іноземних мов з аудіо супроводом) складає 136 грн 58 коп.

Ми ще раз перевірили документи. І визнаємо: дійсно в розрахунку поліграфічної складової була допущена технічна помилка. Замість 208,13 грн, помилково в плановій калькуляції поставили 2081,3 грн. Таким чином, загальна вартість одного примірника становитиме 1 933,12 грн.

Ми щиро вдячні, що звернули на це увагу, і повідомляємо: ця помилка буде виправлена. У технології остаточного розрахунку закладена звірка фактичних витрат з усіма підрядниками. Помилка не залишилася б непоміченою під час звірки рахунків, які виставляє друкарня на оплату видавництву та коли готується фактична калькуляція для оплати накладу. Після того, як підручники будуть надруковані, фактичні калькуляції будуть перероблені.

Офіційно повідомляємо: видавництво Ранок ще не отримало жодної копійки за друк цих підручників. Оплата здійснюється після повного виготовлення книжок та надання фактичної калькуляції на основі реальних, а не планових актів від друкарні. Держава не витратила жодної копійки.

Усі контракти укладено виключно з тими видавництвами, які мають авторські права на підручники, що пройшли конкурсну процедуру, затверджену Міністерством освіти і науки України. Процедура укладання договорів передбачає можливість прямих угод з правовласниками — у повній відповідності до закону.

Видавництво «Ранок» просить вибачення за технічну помилку. Хочемо зауважити, що як і всі бізнеси в Україні, наша команда працює в надскладних умовах. Частина нашої команди працює у Харкові. Після безсонних ночей та гучних вибухів вони мають повноцінно працювати й готувати чимало документів. Зазначена технічна помилка — це людський фактор, який трапляється навіть у таких відповідальних компаніях, як видавництво «Ранок», особливо в умовах надзвичайного навантаження та терміновості. Звісно, це не знімає спільну відповідальність нашої команди.

Але попри руйнування друкарень «Фактор-Друк» (травень 2024 року) та «Тріада-Пак» (березень 2025 року), обстріли Харкова, перебої з енергопостачанням, дефіцит персоналу — ми завжди намагаємось тримати ціни на рівні минулорічних закупівель. Це наш свідомий крок назустріч державі та освітній спільноті.

Видавництво «Ранок» завжди відкрите до діалогу, аудиту та пояснень. Помилки не приховуємо — ми їх визнаємо і виправляємо. Адже працюємо заради найважливішого — українських дітей, які, навіть під час війни, мають отримувати якісну освіту.

Вже підготували та відправили лист-звернення до «Інституту модернізації змісту освіти» та попросили внести відповідні зміни в оприлюднений договір на видання підручника.

Дякуємо журналістам за увагу до питання забезпечення українських школярів підручниками та сподіваємося, що медіа опублікують пояснення видавництва.

Джерело: https://www.ranok.com.ua/blog/oficiina-poziciia-tov-vidavnictvo-ranok-shhodo-publikaciyi-pro-vartist-pidrucnikiv-1678.html

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