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Офіційно: Стадіон "Чорноморець" у Одесі придбала американська компанія

Офіційно: Стадіон Чорноморець у Одесі придбала американська компанія

16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

22 травня відбувся аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", розташованих в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, що перебували на балансі АТ "ІМЕКСБАНК".

Стадіон знайшов свого покупця з 21-ої спроби продажу на відкритих аукціонах. До цього він виставлявся на торги як через електронну систему Прозорро.Продажі, так і за допомогою іноземних радників, окремо та у складі пулів з правами вимоги за кредитами.

Переможець запропонував 193,8 млн грн. Організатором торгів виступила компанія "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", аукціон був проведений за голландською моделлю.

Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів "ІМЕКСБАНК" та державі.

Нагадуємо:

Після продажу ALLRISE CAPITAL та "Імексбанк" розпочали підготовку до укладення договору купівлі-продажу.

Однак, 11 червня суддя Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешт на стадіон.

Фонд гарантування вкладів оскаржить у судах накладання арешту на стадіон Чорноморець.

У Фонді зазначають, що законодавство забороняє накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможному банку.

Источник: epravda.com.ua

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