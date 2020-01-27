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Официальный курс доллара резко повышается

Официальный курс доллара резко повышается

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. 

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 24,5984 гривен за 1 доллар (+0,2683 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривен за 1 доллар.

Напомним, 27 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 января справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 января (24,27 грн).

Агентство Телевидения Новости

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