Оголошено тендер на закупівлю санітарних автомобілів для Збройних сил

Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком оперативного та технічного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України оголосив тендер на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги типу С (АШМД-С).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Відповідний тендер оголошений у системі публічних закупівель Prozorro на 5 автомобілів. Очікувана вартість закупівлі складає 14 125 000 гривень.

До тендеру допускаються вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм.

Автомобіль, на базі якого має бути АШМД-С, повинний відповідати наступним вимогам:

• колісна формула 4х2,4х4

• число дверей в кабіні водія – 2 (бокові)

• число місць в кабіні водія – 3 (включаючи водія)

• двигун – дизельний або бензиновий, максимальною потужністю не менше 125 к.с.

• екологічний клас – будь-який дозволений у ЗСУ

• технічно допустима загальна маса, навантаження на вісь, навантаження на лівий і правий борти – не повинна перевищувати значень, встановлених підприємством-виробником транспортного засобу

• максимальна швидкість – не менше 110 км/годину

• розгін до 80 км/годину – не більше 35 секунд

• дорожній просвіт за умов повного навантаження – не менше 170 мм

• максимальний підйом, що долається – не менше 35 градусів

• наявність системи передпускового підігріву двигуна

• наявність системи обігріву кабіни водія

• наявність системи керування для стабілізації та пасивної системи безпеки

• наявність електрообігріву лобового скла кабіни водія

• наявність протитуманних фар

• місткість паливного бака повинна забезпечувати запас ходу не менше 500 км та бути не меншою 75 літрів

• витрата палива – не більше 16 літрів на 100 км

• гальмівні властивості мають відповідати базовому автомобілю (шасі)

• кут поперечної стійкості з технічно допустимою максимальною масою – не нижче 28 градусів.

Нагадаємо, раніше в рамках оборонного замовлення (ДОЗ) до Збройних Сил України закупалися санітарні автомобілі Богдан-2251. Однак, оскільки все більше позицій ДОЗу стають відкритими, то закупівля санітарних авто теж винесена на відкритий майданчик.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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