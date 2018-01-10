Оживающий киногерой

После того, как из Сирии пришли сообщения о том, как собранные из чего попало беспилотники устроили погром на авиабазе Хмеймим, где оказались бесполезными российские «Панцири» и «Триумфы», невольно возникает вопрос о том, что это такое в режиме реального боевого применения. Уже прошли сказки о кривизне земли, о том, что приняли за птицу и о том, что Панцирь отстрелялся по С-400, тем самым устроив там харакири. Но все вращается вокруг малоразмерности целей. Однако и по израильским, вполне полноразмерным самолетам, тоже ничего не сработало, а израильтяне методично уничтожают иранские войска и их прокси. Мы уже просто не пишем о каждом таком рейде потому, что все повторяется с точностью до неприличия. Прилетели, насыпали, улетели – всё! Короче говоря, не имеющие аналогов средства ПВО РФ, таки их (аналогов) не имеют.

На этом фоне чем-то из другой реальности, выглядят новости из Пентагона. Командование специальных операций США (SOCOM) сделало заявку на изготовление набора экипировки для бойцов спецназа в рамках проекта TALOS, который существует уже почти десять лет. Речь идет о конструкции экзоскелета, в который интегрированы различные устройства и приспособления, завязанные в единый тактический комплекс. До этого времени различные производители двигались в этом направлении, исходя из собственных представлений о том, как может выглядеть данная конструкция и какими свойствами она должна обладать. Поскольку реального заказчика подобного изделия, не было даже на горизонте, то глубина проработки была не значительной, ибо нечто более конкретное, должно опираться именно на представления заказчика о том, что должно получиться в конечном итоге.

И вот заказчик появился. Это предложение будет открыто до декабря текущего года, а с середины лета, военные готовы рассматривать прототипы конструкций тех, кто решит принять участие в конкурсе. Считается, что на этот момент уже имеются основные технологии, которые лягут в основу перспективного агрегата.

Известны некоторые требования к изделию, выдвинутые военными. Известно, что экзоскелет должен иметь защиту головы и других уязвимых частей тела оператора, но в особенности – головы. Предполагается, что защита должна успешно противостоять стрелковому оружию и осколкам. При этом встроенная электроника должна обеспечить оператору круговой обзор местности, в том числе – ночное и компьютерное зрение, включая возможность видеть сквозь препятствия. Кроме того, оператор должен получать данные обо всех звуках. Должно быть обеспечено взаимодействие с вооружением так, чтобы оператор не пользовался прицелом на самом оружии, а получал целеуказания непосредственно от системы управления огнем. Заявлена возможность визуализация траектории полета выпущенных боеприпасов. Также заявлены требования к сетевым возможностям устройства. Оно должно обеспечивать устойчивую связь как на поле боя, так и за его пределами, получать и принимать данные из различных источников, легко интегрируясь в общую систему управления боем и имея возможность автоматического сбора данных об окружающей обстановке, как для собственного использования, так и для передачи в боевую сеть.

Понятно, что все эти возможности должны обеспечиваться миниатюрным источником энергии, способными выдавать несколько киловатт, в течение нескольких часов боя. Все рабочие двигатели и агрегаты должны издавать минимум звука и тепла, а телеметрия должна контролировать эти показатели.

Кстати о телеметрии. Военные хотят, чтобы агрегат снимал физиологические показатели оператора в режиме реального времени. И уж совсем фантастично выглядит запрос на возможность отслеживания «умственного когнитивного» состояния оператора.

Понятно, что плюс ко всему этому, изделие должно иметь возможность транспортировки 70-100 кг боевой нагрузки. В общем, прошел заказ на помесь терминатора и чего-то такого, во что были облачены герои множества фантастических фильмов.

В общем, лет через 5 на поле боя могут появиться бойцы спецназа из боевиков о звездных войнах. С другой стороны, кому-то ведь надо это делать, пока остальные ищут, как бы побороть дроны, склеенные из дров, целлофана и перевязанные веревкой для белья. Каждому – свое.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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