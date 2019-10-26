Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма

Оккупанты придумали новую подлость для населения оккупированного РФ полуострова. Ставленники Кремля намерены делать поборы с населения, проживающего на курортах аннексированного Крыма.

"Глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму намерены бороться с нелегальными малыми отелями повышением тарифов на услуги ЖКХ, объемы потребления которых будут засчитывать с помощью ресурсников, передает Диалог.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

Ставленник Кремля заявил, что на полуострове практически во всех курортных городах есть нелегальный бизнес, когда крымчане сдают свою жилплощадь и не платят налоги. По его словам, таких мини-отелей в Крыму около трех тысяч.

Аксенов утверждает, что при неуплате налогов количество потребляемой воды, электроэнергии и других ресурсов значительно возрастает, поэтому оккупанты намерены обязать владельцев жилплощади легализовать свой бизнес.

По мнению экспертов, идея Аксенова не решит проблему "теневых" отелей на полуострове, поскольку они и так делают выплаты не по бытовым тарифам. Кроме того, такое нововведение несправедливо в отношении тех крымчан, которые ведут свой бизнес честно.

Ранее Аксенов заявил о том, что в Крыму построят игорную зону, под которую будет отведен целый поселок, чтобы привлечь на полуостров богачей и туристов. По его словам, соответствующий документ уже оправлен в Москву и санкции против России якобы никак не помешают развитию этого бизнеса.

Источник: dialog.ua

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