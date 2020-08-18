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Оккупанты собираются повысить тарифы жителям ОРЛО: требование Кремля

Оккупанты собираются повысить тарифы жителям ОРЛО: требование Кремля

На временно оккупированной территории Луганской области планируют повысить коммунальные тарифы. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщает представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

Журналист поделился скрином из группы «Луганский инсайд», где сообщается о том, что вместе с повышением зарплат в «ЛНР» ожидается и рост коммунальных тарифов.

Оккупанты собираются повысить тарифы жителям ОРЛО: требование Кремля

«Его планировали еще с весны. Это требование братьев наших старших», – отмечает инсайдер, добавив, что расти цифры в платежках начнут, скорее всего, уже в этом году.

«Первым поднимут деньги на квартплату, затем на воду, свет и отопление. Отопление, по словам источника, станет дорогим, повышение других тарифов также будет довольно существенным», – говорится в сообщении.

«Не понял, как это «старшие братья» (т.е. россияне) могут требовать от независимой республики повышения коммунальных тарифов? А как же внутренний конфликт? Да и вообще, как известно, высокие тарифы – из-за Майдана и МВФ. Кто же виноват в том, что их теперь в ЛДНР повысят?», – не удержался от сарказма Казанский.

Источник: sprotyv.info

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