Окружний адмінсуд столиці відмовився відновити дію постанов НКРЕКП про нові тарифи «Укренерго»

Окружний адміністративний суд м. Києва 5 липня прийняв ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання ДП «НЕК «Укренерго» про скасування попереднього рішення суду, яким за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» була зупинена дія постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи «Укренерго» для функціонування нової моделі ринку електроенергії.

Окружний адміністративний суд м. Києва 5 липня прийняв ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання ДП «НЕК «Укренерго» про скасування попереднього рішення суду, яким за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» була зупинена дія постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи «Укренерго» для функціонування нової моделі ринку електроенергії.

Нещодавно Окружний адміністративний суд задовольнив позов АТ «Нікопольський завод феросплавів» («НЗФ») та зупинив дію постанов НКРЕКП №954 («Про встановлення тарифу на передачу електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго») та №955 («Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технічного управління) ДП «НЕК «Укренерго») від 7 червня 2019р.

У відповідь на це представники «Укренерго» заявили, що рішення суду унеможливлює функціонування нової моделі ринку, оскільки в нових тарифах закладені витрати на оплату вартості електроенергії, виробленої із відновлювальних джерел енергії, а також балансуючих та допоміжних послуг. 3 липня НКРЕКП заявила, що категорично не погоджується з рішенням суду та подала апеляцію.

Источник: elektrovesti.net

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