Омелян хоче завести до України компанію Amazon

Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час візиту до США заявив про бажання завести на український ринок компанію Amazon

Про це повідомляє офіційний сайт Мінінфраструктури.

Про це Володимир Омелян заявив під час візиту до США на зустрічі з керівництвом Поштової служби США - директором з міжнародного співробітництва Пітером Чандлером та керуючим менеджером з питань розвитку Сільвією Бейліз.

"Українці замовляють товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням лишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon - найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки", - заявив Омелян.

Він запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між Укрпоштою та Поштовою службою США, яка б забезпечила спеціальні тарифи та гарантований сервіс для компаній, що працюють у електронній комерції США, які будуть поставляти свої товари в Україну.

"Нам потрібен спільний комерційний поштовх для розвитку цього сегменту, Укрпошта готова запропонувати кращі комерційні умови та маркетингову підтримку", - зазначив Омелян і запросив представників Поштової служби США здійснити візит до України.

Представники Поштової служби США привітали ініціативу українського міністра щодо розвитку електронної комерції та висловили готовність опрацювати це питання.

Источник: espreso.tv

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