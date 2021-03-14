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Оновлений список найбагатших: Новинський став мільярдером, Косюк вибув

Оновлений список найбагатших: Новинський став мільярдером, Косюк вибув

Forbes оновив рейтинг мільярдерів України, статки більшості українських мільярдерів зросли.

Про це повідомляє Forbes.

"Статки більшості українських мільярдерів значно зросли. І справа не тільки в показниках діяльності їхнього бізнесу.

Минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу істотно просіли, а нафта часом коштувала менше нуля. У березні 2021-го нафту б'є річні, а індекси - історичні максимуми" - зазначається в повідомленні.

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Рінат Ахметов. Статки найбагатшої людини в Україні зросла до 7,6 млрд. дол.

Активи:

Метінвест 3,3 млрд. дол.

ДТЕК 2,1 млрд. дол.

Нерухомість 0,7 млрд. дол.

ПУМБ 0,3 млрд. дол.

Лемтранс 0,3 млрд. дол.

Інші активи 0,9 млрд. дол.

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Віктор Пінчук. Статки зросли до 2,5 млрд. дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 1,4 млрд. дол.

Активи:

Нерухомість 0,8 млрд дол.

Грошові кошти 0,7 млрд. дол.

Interpipe 0,5 млрд. дол.

Інші активи 0,5 млрд. дол.

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Костянтин Жеваго. Статки зросли до 2,1 млрд. дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 1,1 млрд. дол.

Активи:

Ferrexpo 1,4 млрд. дол.

Arterium 0,3 млрд. дол.

Грошові кошти 0,3 млрд. дол.

Інші активи 0,1 млрд. дол.

-----

Ігор Коломойський. Статки зросли до 1,8 млрд. дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 1 млрд. дол.

Активи:

Нафтогазові активи 0,7 млрд. дол.

Металургійні активи 0,4 млрд. дол.

Грошові кошти 0,2 млрд. дол.

Нерухомість 0,1 млрд. дол.

Дніпроазот 0,1 млрд. дол.

Медіа 0,1 млрд. дол.

Інші активи 0,2 млрд. дол.

-----

Геннадій Боголюбов. Статки зросли до 1,7 млрд. дол. У червні 2020 Forbes Україна оцінював його в 1,2 млрд. дол.

Активи:

Нафтогазові активи 0,7 млрд. дол.

Грошові кошти 0,5 млрд. дол.

Інші активи 0,5 млрд. дол.

-----

Петро Порошенко. Статки зросли до 1,6 млрд. дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 1,4 млрд. дол.

Активи:

Roshen 1,1 млрд. дол.

Грошові кошти 0,2 млрд. дол.

Укрпромінвест-Агро 0,1 млрд. дол.

Інші активи 0,2 млрд. дол.

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Вадим Новинський. Стан 1,4 млрд. дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 810 млн. дол.

Активи:

Метінвест 1,1 млрд. дол.

Грошові кошти 0,1 млрд. дол.

Enwell Energy 0,1 млрд. дол.

Інші активи 0,1 млрд. дол.

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Юрій Косюк втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключовий актив - МХП.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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