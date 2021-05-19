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ООН сообщила о рекордном восстановлении мировой торговли

ООН сообщила о рекордном восстановлении мировой торговли

Объем мировой торговли после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в первом квартале 2021 года восстановился до рекордного уровня, увеличившись на 10% в годовом исчислении, сообщает Прайм.

"Восстановление объема мировой торговли после кризиса, вызванного COVID-19, достигло рекордного уровня в первом квартале 2021 года, увеличившись на 10% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении", — говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в среду.

Подчеркивается, что объем мировой торговли в первом квартале 2021 года был выше докризисного уровня, увеличившись примерно на 3% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

"Восстановление торговли в первом квартале 2021 года по-прежнему обусловлено высокими показателями экспорта стран Восточной Азии. В первом квартале 2021 года объем торговли товарами был выше, чем до пандемии, но торговля услугами остается существенно ниже среднего уровня. В течение первого квартала 2021 года мировая торговля продуктами, связанными с COVID-19, оставалась на высоком уровне", — отмечается в исследовании.

Ожидается, что восстановление продолжится во втором квартале 2021 года, при этом объем мировой торговли товарами и услугами, по прогнозам, достигнет 6,6 триллиона долларов.

"Это эквивалентно увеличению в годовом исчислении примерно на 31% по сравнению с самой низкой точкой 2020 года и примерно на 3% по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года", — сообщили эксперты.

ЮНКТАД прогнозирует рост торговли в 2021 году на уровне около 16% (в стоимостном выражении). Подчеркивается, что позитивный прогноз во многом зависит от объема ограничений, вводимых из-за пандемии, сохраняющейся положительной тенденции в ценах на сырьевые товары, общих ограничений в отношении политики торгового протекционизма и благоприятных макроэкономических и финансовых условий.

Источник: kurs.com.ua/

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