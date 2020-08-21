Оплата коммунальных услуг без посещения касс. ПриватБанк вышел на борьбу с очередями в период пандемии

Быстро, удобно, безопасно и с минимальной комиссией. В период пандемии ПриватБанк начал борьбу с очередями и призывает клиентов почтенного возраста оплачивать "коммуналку" и другие платежи из собственных домов, для этого даже не обязательно нужен смартфон. И то, что онлайн платежи - прерогатива молодежи, уже миф.

Олег Дробицкий, руководитель направления платежей и переводов Харьковского РУ ПриватБанка

Мы рады всем клиентам в наших отделениях, но учитывая нестабильную ситуацию с пандемией, волнуемся за здоровье наших клиентов старшего поколения и просим их оплачивать коммунальные платежи без посещения отделений банка - это возможно через интернет или мобильное приложение Приват24, через терминал самообслуживания и даже по телефону. Совершать банковские платежи без обращения в банковские кассы совсем не сложно.

Уникальная услуга от Привата - "Платежи по телефону". Набрать 3700 - оператор проведет оплату коммунальных услуг за несколько минут. Для пенсионеров - без комиссии. В самых отделениях на помощь придут сотрудники, которые помогут клиенту разобраться.

Алла говорит, раньше, бывало, в очередях в кассу стояла часами, теперь тратит минут 10. Сегодня пришла в отделение, чтобы бесплатно в терминале распечатать квитанцию.

Алла Шаповал, пенсионерка

Мне намного удобнее стало, потому что я, не выходя из дома, оплачиваю - не сталкиваюсь ни с очередями. Скажу честно, что сначала я думала, что это очень сложно, но оказалось, что это легко и просто и даже выгодно. Теперь я прихожу в отделение, только чтобы распечатать квитанцию.

Реквизиты для оплаты в Приват24 или терминале вводятся только раз, создается шаблон, а затем корректируется только сумма оплаты.

А все квитанции хранятся в банке - их можно получить по электронной почте, сохранить на компьютере и распечатать самостоятельно или в любом отделении ПриватБанка, как это сделала Алла.





Агентство Телевидения Новости