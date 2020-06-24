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Опубликована карта движения спутников Starlink в реальном времени

Опубликована карта движения спутников Starlink в реальном времени

В сети появилась обновляемая карта проекта Starlink, на которой можно увидеть движение спутников и территорию, покрываемую ими. Карта, созданная разработчиком Грегом Моренцом, доступна на портале droid.cafe.

На ней можно регулировать угол обзора и другие параметры. Если отключить параметр "Real World Time" и увеличить скорость движения спутников, то можно узнать, где они будут пролетать в будущем.

Судя по текущему расположению спутников, проект Starlink охватывает немалую часть планеты. Большинство выведенных на орбиту спутников расположены между 50 градусами северных и южных широт, а их доступность меняется по мере их движения по орбите со временем.

Источник: internetua.com

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Темы: космос, США

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