Ощадбанк долучився до створення першого в Україні огляду індустрії фінансових технологій – FinТech Guide

2 жовтня 2018 року відбулась презентація першого системного огляду індустрії фінансових технологій у вигляді інфографічного довідника. Довідник було підготовлено на базі відкритих джерел та ексклюзивних даних компаній завдяки спільним зусиллям контент-агентства Top Lead, Ощадбанку та юридичної фірми AEQUO.

У довіднику пояснюється що таке FinTech, хто є гравцями ринку фінансових технологій, як влаштовані сегменти ринку, демонструється актуальний стан та тренди індустрії. Тут відображено еволюцію фінансової та банківської системи, показано юридичні стимули та перешкоди розвитку перспективної індустрії в Україні та світі.



Під час презентації довідника відбулась експертна дискусія щодо індустрії фінансових інновацій.

«Банки та фінтех-компанії приречені на тісне співробітництво: це в інтересах обох сторін. Традиційні фінансові установи фактично «утилізують» розробки фінтеху, при цьому роблячи це в різний спосіб: купують фінтех-стартапи, укладають партнерські угоди з такими компаніями, створюють дочірні фінтех-установи. Що стосується Ощадбанку, то ми пішли шляхом заснування внутрішніх стартапів. Існує один наш фінтех-стартап, який вже «переріс» банк. Це Bank ID, створений Ощадбанком та переданий НБУ — фактична реалізація е-goverment в Україні. Окрім того, є Інтернет- та мобільний банкінг «Ощад 24/7» із понад трьома мільйонами користувачів, власний та зовнішні мобільні гаманці — Ощад PAY, Apple PAY, Google PAY та Garmin PAY, численні cashless-проекти для фестивалів, муніципалітетів, освітніх закладів. Кількість фінтех-ініціатив Ощадбанку постійно зростає. Тому абсолютно логічно, що саме Ощад став банком-партнером Fintech Guide 2018», — прокоментував Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

«Що таке фінтех? У нашому довіднику ми даємо відповідь на це питання. Фінтех — це індустрія, яка з'явилася нещодавно, і в якій останні 2 роки відбуваються активні зміни. Ми створили цей довідник, щоб створити платформу для обговорення. Довідник пояснює фінтех за допомогою зрозумілої інфографіки та кейсів. В ньому ми показуємо все: сегменти фінтеху, як він влаштований, ланцюжок створення цінності, основних гравців. Також ми пояснюємо важливу відмінність фінтеху від усіх інших технологій — він працює на вже наявній фінансовій системі. Інфраструктурні рішення надають вже наявні гравці: банки, платіжні системи. Також ми звернули увагу на дуже важливу тему регулювання. На відміну від інших технологій, у фінтеху регулювання починається з першого дня роботи компанії», — наголосив Станіслав Шум, CEO Top Lead.

«Новітні технології, без перебільшення, є одним з визначальних чинників розвитку сучасної фінансової системи. Спостерігається швидке масштабування фінтех індустрії – фінтех-компанії не тільки освоюють нові ніші, але й активно співпрацюють з «класичними» гравцями на ринку фінансових послуг. На сьогодні вже важко уявити банк чи іншу фінансову установу, яка б не застосовувала у своїй діяльності сучасних технологій, не намагалась запропонувати своїм клієнтам інноваційні сервіси. Ринок еволюціонує, що, в свою чергу, потребує нових підходів до вирішення юридичних питань. Інноваційні бізнес-ідеї вимагають інноваційних юридичних рішень. Юридична фірма Aequo завжди мала репутацію надійного та ефективного партнера, здатного перевершити очікування клієнта, якою б амбітною не була його мета. За версією IFLR European Awards 2018, Aequo визнана найбільш інноваційною юридичною фірмою в Україні. Ми пильно слідкуємо за фінтех-індустрією та з радістю долучаємось до ініціатив, які сприяють її подальшому розвитку. Саме тому, Aequo виступила експертним партнером та одним з ініціаторів Fintech Guide 2018», – коментує Юлія Кирпа, партнер, керівник банківської та фінансової практики Aequo.

Перший інфографічний Fintech Guide 2018 доступний для завантаження https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-fintech-guide-2018/.

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Прес-служба Ощадбанку

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