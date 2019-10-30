Ощадбанк підключив у своїх касах MONEGO – сервіс миттєвого поповнення карток

Відтепер можна здійснювати миттєві готівкові перекази MONEGO на платіжні картки будь-якого банку України в касах найбільшої банківської мережі. Сервіс доступний у близько 2500 відділеннях Ощадбанку в більш ніж 1100 населених пунктах України.

Основні переваги переказів MONEGO:

Зручність – для здійснення переказу необхідно вказати лише ПІБ отримувача та номер його платіжної картки (16 цифр).

Швидкість – кошти зараховуються на картку отримувача протягом двох хвилин.

Мінімальна комісія – вартість послуги становить лише 1% від переказу + 5 гривень.

Без надання документів максимальна сума переказу становить до 15 000 гривень. При сумі більше 15 000 гривень необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспортний документ).

За один раз на платіжну картку можна переказати до 50 000 гривень (не більше 150 000 гривень на одну картку на день).

Інноваційний сервіс MONEGO – розробка компанії iPay.ua за технологіями міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р

Прес-служба Ощадбанку

Новости портала «Весь Харьков»