Ощадбанк перерахував до державного бюджету дивідендів на більше ніж 75 мільйонів гривень
Уряд затвердив річний звіт АТ «Ощадбанк», звіт наглядової ради та заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради банку за 2019 рік. Відповідне рішення було прийнято сьогодні – 1 липня – на засіданні Кабінету міністрів.
Відповідно до звіту АТ «Ощадбанк», за результатами діяльності у 2019 році банк отримав чистий прибуток у сумі 255,16 мільйона гривень.
Нагадаємо, що Кабінетом Міністрів України базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році для АТ «Ощадбанк», було встановлено на рівні 30%.
Тож до державного бюджету надійшло 76,548 мільйона гривень у вигляді дивідендів від діяльності АТ «Ощадбанк» у 2019 році.
Источник: mof.gov.ua