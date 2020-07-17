Ощадбанк презентує інноваційну картку MORE, яку можна оформити онлайн через чат-боти

Ощадбанк надав українцям можливість оформлювати банківську картку онлайн за допомогою чат-ботів. Для оформлення нової кредитної картки MORE потрібно зробити лише пару кліків у чат-ботах банку в Telegram (@Oschadbot), у Messenger (m.me/Oschadbot) або на офіційному сайті. При оформленні клієнт обирає зручне для нього відділення, де він може її отримати. Картка відкриває доступ клієнтам до багатьох сервісів та продуктів Ощадбанку. Її можна завантажити в ApplePay чи Google Pay та комфортно розраховуватись смартфоном або іншим NFC-пристроєм у торговій мережі, отримуючи приємні бонуси та подарунки.

Безконтактна картка MORE з трендовим дизайном – не просто кредитна картка. Це комплексна пропозиція і MORE переваг і бонусів.

Отже, картка MORE передбачає:

· можливість користування кредитом до 62 днів без комісії при здійсненні розрахунків у торгово-сервісній мережі;

· безкоштовне відкриття, поповнення, зняття коштів у банкоматах, SMS-банкінг;

· підключення мобільного додатку Ощад 24/7;

· розрахунки за допомогою ApplePay чи Google Pay;

· подарунки за розрахунки карткою, участь у найкрутіших програмах винагород від Mastercard та Visa;

· збереження тимчасово вільних коштів на рахунку «Мобільні заощадження» під 9% річних.

«Інтерес з боку споживачів до карткових digital-продуктів стрімко зростає, тож Ощад виходить на ринок із цікавою пропозицією. Презентуємо не просто кредитну картку, а новий комплексний продукт, який, я впевнений, буде до вподоби клієнтам. Вперше пропонуємо оформляти картку за допомогою чат-ботів без візиту до відділення. Клієнт це може зробити у будь-який зручний для себе час. Картку можна оцифрувати в мобільні гаманці Google Pay та ApplePay та зручно розраховуватись смартфоном за покупки до двох місяців без комісії, отримувати бонуси за розрахунки, користуватись мобільним додатком Ощад 24/7. Впевнений, що клієнти оцінять переваги нового карткового продукту», – зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

Прес-служба Ощадбанку

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