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Ощадбанк продовжує кредитування ОСББ та ЖБК

Ощадбанк продовжує кредитування ОСББ та ЖБК Ощадбанк продовжує надавати фінансову підтримку ОСББ та ЖБК. У держбюджеті на програму «теплих» кредитів для ОСББ додатково виділено ще 380 млн грн.

З часу дії програми «Ощадний дім» Ощадбанк профінансував майже 1040 проектів з реалізації енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК на загальну суму 200 млн грн. Наразі банк опрацьовує ще 154 заявки на кредитування.

За рахунок державної підтримки ОСББ та ЖБК можуть отримати кешбек 40-70% кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Сума відшкодування залежить від кількості квартир у будинку, власники яких отримують субсидії.

«Програма «Ощадний дім» – потужна підтримка ОСББ та ЖБК. Крім державної компенсації вони можуть отримати відшкодування і за місцевими програмами. Таких партнерських програм  у нас близько 90. Завдяки цьому економія за деякими проектами може сягати 85% його вартості. В червні 2019 року ми значно спростили умови отримання кредиту. Відтепер «теплий» кредит надається без забезпечення, а його термін подовжено до 84 місяців», – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, директор департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку.

Однією з переваг Ощадбанку є найширша партнерська мережа виробників, постачальників і дилерів енергоефективного обладнання по всій країні – понад 8 тис. продавців.
Детальна інформація про програму – на офіційному сайті, в  Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0800 219 800 (безкоштовно по території України).

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р
Прес-служба Ощадбанку

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Темы: Ощадбанк

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