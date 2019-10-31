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Ощадбанк розпочав фінансування аграріїв на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання KUHN за зниженою відсотковою ставкою

Ощадбанк розпочав фінансування аграріїв на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання KUHN за зниженою відсотковою ставкою Ощадбанк розпочав співпрацю з одним найбільших імпортерів сільськогосподарської техніки та обладнання – ТОВ «КУН-Україна» з метою кредитування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу.

Завдяки новій партнерській програмі аграрії мають можливість придбати сільськогосподарську техніку KUHN на вигідних умовах – ставка за кредитом становить від 8,55% річних. Придбати її можна через офіційних дилерів, з якими співпрацює банк – ТОВ «Агроресурс», ПрАТ «Волинська Фондова Компанія» та ТОВ «Ерідон Тех».

Група компаній KUHN  – світовий лідер у виробництві сільськогосподарської техніки та обладнання, що має понад 190-річну історію.
Ощадбанк постійно розширює перелік партнерів, з якими співпрацює в рамках кредитування на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання. Це дає можливість запропонувати агросектору більш вигідні умови фінансування. Загалом Ощадбанк співпрацює зі 145 постачальниками транспортних засобів та техніки. Серед партнерів представлені вітчизняні виробники, а також дилери відомих світових виробників сільськогосподарської техніки та обладнання.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р
Прес-служба Ощадбанку

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Темы: Ощадбанк

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