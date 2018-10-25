Ощадбанк розширює співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
23 жовтня голова правління Ощадбанку Андрій Пишний та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський підписали Меморандум про співпрацю, спрямовану на запровадження спільних проектів і програм.
Одним з проектів, який Ощадбанк реалізовуватиме для університету, стане відкриття інноваційного навчального простору – сучасної навчальної smart-аудиторії. Аудиторія сприятиме дистанційному обміну найкращими практиками, надасть можливість проведення лекцій, віддалених конференцій, семінарів та вебінарів. Саме в цій аудиторії представники Ощадбанку та залучені тренери проводитимуть навчання фінансовій грамотності для студентів та викладачів.
Важливою складовою співпраці буде можливість проходження практики та стажування в Ощадбанку для найкращих студентів університету.
В рамках партнерства передбачено розширення можливостей користування банківськими картками для студентів та викладачів – Ощадбанк встановить банкомати, інформаційно-платіжні термінали та POS-термінали на території університету. Крім еквайрингу Ощадбанк запропонує привабливі умови обслуговування за зарплатним проектом та виплатою стипендій.
«Цю подію можна вважати знаковою, – прокоментував голова правління Ощадбанку Андрій Пишний, – адже співробітництво між освітою та бізнесом є важливою складовою успішного розвитку суспільства. Завдання Ощадбанку – забезпечити фінансову грамотність молоді, навчити її і показати, що користуватись інноваційними платіжними інструментами вигідно, бо це насамперед економія часу, зручність, надійність і головне – безпека. На мою думку, кожен в Україні повинен отримати ті компетенції, що потім допоможуть йому стати успішною людиною, і фінансова грамотність є однією з найважливіших якостей. Критичне мислення, прийняття самостійних рішень, вміння брати на себе відповідальність – це найкращий здобуток, який повинна мати кожна освічена людина».
«Для нас як для провідного університету України надзвичайно важливою є участь такого визнаного роботодавця у сфері банківських послуг, яким є Ощадбанк, у підготовці якісних фахівців для економіки України. І наша плідна співпраця, задекларована цим меморандумом, беззаперечно сприятиме успішному розвиткові українського суспільства й досягненню ним господарського та культурного процвітання»,– зазначив ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський.
Ліцензия НБУ № 148 от 05.10.2011 г.
Прес-служба Ощадбанку