Ощадбанк та USAID об'єднали зусилля для підтримки нового оптового ринку електричної енергії

Ощадбанк та USAID Проект енергетичної безпеки підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою співпраці для посилення енергетичної безпеки України шляхом сприяння запуску нової моделі оптового ринку електроенергії, запланованого на 1 липня п.р.

USAID Проект енергетичної безпеки надаватиме підтримку Ощадбанку як уповноваженому банку на початкових етапах роботи нового оптового ринку електроенергії з метою створення комплексної системи фінансових гарантій для учасників ринку в сегменті укладення двосторонніх договорів, функціонування ринку "добу наперед", внутрішньодобового та балансуючого ринків.

Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку, прокоментував: "Ця подія є знаковою, адже енергетичний напрям для банку залишається пріоритетним. Ми маємо унікальну компетенцію в цій сфері. Розуміємося з енергетиками з півслова, а головне – усвідомлюємо спільну відповідальність перед країною і громадянами. Наша спільна мета – попри виклики й зміни досягти синергії заради зростання. Ефективна енергосистема та надійна банківська система – це основа здорової та конкурентоспроможної економіки та незалежної країни. Наше партнерство з USAID Проектом енергетичної безпеки допоможе покращити умови для впровадження реформ в енергетичному секторі, виконання Україною міжнародних зобов'язань та посилення її енергетичної безпеки”.

Шукру Богут, старший радник USAID з питань енергетики, зауважив: "Співпраця між USAID Проектом енергетичної безпеки та Ощадбанком є важливим кроком на шляху становлення конкурентного оптового ринку електроенергії. Ощадбанк допоможе зменшити ризики неплатежів з боку учасників оптового ринку та підвищити ліквідність, що є вирішальними факторами ефективного функціонування ринку. Конкурентний ринок сприятиме забезпеченню населення доступною, надійною, сталою та безпечною енергією”.

Довідка

USAID Проект енергетичної безпеки має на меті сприяти посиленню енергетичної безпеки України шляхом вдосконалення нормативно-правового середовища енергетичного сектора, підвищення надійності енергопостачання та розвитку механізмів конкурентного ринку. USAID Проект енергетичної безпеки підтримує основних учасників енергетичного ринку та Уряд України з метою:

- забезпечення безпечного, надійного та стійкого постачання енергії громадянам України за доступною ціною;

- сприяння інтеграції України до енергетичних ринків Європейського Союзу шляхом надання допомоги ключовим урядовим інституціям у дотриманні норм енергетичного законодавства ЄС;

- підвищення енергетичної безпеки через запровадження конкурентних ринків;

- збільшення обсягів виробництва енергії шляхом заохочення інвестицій приватного сектора та підтримки виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Ощадбанк 15 років є уповноваженим банком з обслуговування енергетичного сектора – він обслуговує поточні рахунки учасників ринку електричної енергії зі спеціальним режимом використання. Одна з функцій Ощадбанку в цьому сегменті ринку – кредитна підтримка енергетичного сектора. Ощадбанк – провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Працює у всіх фінансових секторах. Серед його клієнтів підприємства малого і середнього бізнесу, а також найбільші компанії України. Він першим з державних банків розпочав впровадження стратегії розвитку. Має закріплену законом державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р.

Прес-служба Ощадбанку

Новости портала «Весь Харьков»