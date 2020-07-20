Ощадбанк уп’яте підтвердив звання провідного банку України

П’ятий рік поспіль Ощадбанк стає переможцем рейтингу «50 провідних банків України 2020» за версією щорічного незалежного дослідження інформаційного агентства Financial Club. В історії рейтингу така багаторазова перемога одного учасника є безпрецедентною.

«П’ятий рік поспіль Ощад доводить своє лідерство на банківському ринку. З кожним роком ця перемога дедалі цінніша, адже втримувати лідерство завжди складніше, ніж одного разу здобути. А втримувати п’ять років поспіль за такої високої конкуренції – справжнє досягнення. Нелегка перемога, оскільки ефективне управління в умовах корпоративних змін вимагає неабиякої відданості справі та мотивації кожного члена команди кожен день. І за це я особливо і від усього серця вдячний моїй 28-тисячній команді. Для мене велика честь мати змогу створити і протягом шести років очолювати колектив однодумців-професіоналів», – зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

Ощадбанк був представлений в 15 номінаціях і за деякими з них значно посилив свої позиції. Ощад увійшов до ТОП-3 в таких номінаціях:

- «Кредити малому та середньому бізнесу». Вперше банк посів перше місце в цій номінації, піднявшись на вершину таблиці з четвертого місця у 2019 році. Ця перемога є дуже важливою, враховуючи те, що Ощад обігнав решту більш досвідчених гравців ринку, розвиваючи напрям ММСБ лише з 2015 року.

- «Інкасація коштів» – незмінне перше місце. Ощадбанк традиційно є найбільшим гравцем на ринку інкасації, обслуговуючи понад 38 тисяч об’єктів по всій країні та маючи підрозділи у 77 населених пунктах.

- Овердрафт – друге місце. Банк постійно поліпшує умови надання цього продукту, який є одним із найзатребуваніших.

- «Автокредит» – друге місце (перемістився з четвертого). В червні 2020 року банк зафіксував власний рекорд з автокредитування і найкращий результат за приростом, надавши протягом місяця 425 кредитів на придбання автомобілів на загальну суму 202 млн грн. Частка Ощадбанку на цьому ринку досягла 27%.

- «Іпотечний кредит» – друге місце. Ощадбанк, який є лідером іпотечного кредитування, надає кредити на придбання нерухомості на первинному та вторинному ринку, а також кредити під іпотеку. Важлива перевага іпотечних програм Ощадбанку – фіксована відсоткова ставка протягом усього терміну користування кредитом.

- «Зарплатні проекти» – друге місце. 42 тисячі організацій мають в Ощадбанку зарплатні проекти.

- «Інтернет-банкінг» та «Мобільний банкінг» – трете місце. Вже понад 4,2 млн клієнтів користуються сучасним інструментом оплати рахунків, здійснення переказів та контролю витрат «Ощад 24/7», де доступні практично всі продукти та сервіси банку.

- «Обслуговування фізичних осіб у відділенні» – третє місце. В рамках модернізації мережі клієнти банку мають можливість обслуговуватись у 674 нових відділеннях, які працюють за сучасною бізнес-моделлю. До послуг преміум-клієнтів – преміум-центр у Києві на Воздвиженці та 65 преміум-зон у відділеннях у всіх областях України.

- «Кредитні картки» – третє місце. Банк пропонує клієнтам цікаві продукти «Моя кредитка» та нову кредитну картку MORE, яку можна оформити онлайн за допомогою чат-ботів.

- «Ощадний вклад» – третє місце. Банк пропонує клієнтам збереження тимчасово вільних коштів на рахунку «Мобільні заощадження» під 9% річних.

Дослідження «50 провідних банків України» – дев’ятий щорічний рейтинг, що базується на основі аналізу щомісячних даних НБУ, квартальної та річної звітності, а також внутрішньої інформації банків, яку вони надавали під час опитування.

Діяльність банків було детально проаналізовано за 120 параметрами послуг та продуктів. Комплексний підхід, удосконалена методологія, значний обсяг зібраних даних та незалежний контроль процесу укладання рейтингу дають можливість стверджувати, що на сьогодні дослідження «50 провідних банків України» є найбільш повною та об'єктивною оцінкою конкурентних переваг учасників банківського ринку.

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

Прес-служба Ощадбанку

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