Ощадбанк здобув перемогу на 100 млн грн на рівні Великої Палати ВС

02 липня 2019 року Ощадбанк на рівні Великої Палати Верховного Суду довів свою правову позицію щодо незаконного визнання виконавчого напису на суму понад 100 млн грн таким, що не підлягає виконанню.

ТОВ «УКРКАВА» - недобросовісний боржник Ощадбанку, що понад три роки не виконує взяті на себе зобов’язання, намагалось уникнути відповідальності за невиконання зобов’язань щодо повернення отриманого ним кредиту, отримавши на свою користь рішення господарського суду Одеської області та постанову Одеського апеляційного господарського суду про визнання виконавчого напису, яким звернено стягнення на будівлі та споруди заводу з виробництва розчинної кави та кавових виробів, що належать на праві власності ТОВ «УКРКАВА», таким, що не підлягає виконанню.

Під час судового розгляду було піднято такі основоположні питання як безспірність вимог при вчиненні виконавчого напису та строки, протягом яких виконавчий напис може бути вчинено. Залишення правової позиції судів першої та апеляційної інстанцій без змін мало б негативний наслідок як для банківської системи, так і економіки в цілому, оскільки могло б призвести до загострення проблематики застосування судової практики у справах про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню, а відтак використання такого способу захисту прав кредиторів як вчинення виконавчого напису могло б бути фактично знищено.

З метою мінімізації негативних наслідків та за необхідності формування єдиної правозастосовної практики з питань вчинення виконавчих написів, яка б забезпечувала справедливий підхід до захисту інтересів як боржників, так і кредиторів, командою юристів Ощадбанку було вибудовано правову позицію, що дозволила переконати Верховний Суд в незаконності ухвалених судами попередніх інстанцій рішень.

Так, колегією суддів Великої Палати Верховного Суду незаконні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано та постановлено нове рішення, яким ТОВ «УКРКАВА» відмовлено у позові про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, в повному обсязі. Зазначене дає підстави стверджувати: виконавчим написам – бути!

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р

Прес-служба Ощадбанку

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