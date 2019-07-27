Оштрафовано управление ЖКХ под Харьковом

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в ноябре 2018 г. провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета.

Об этом сообщили в экоинспекции. Проверяющие установили, что было незаконно снесено 23 дерева.

Инспекция рассчитала ущерб государству, управлению направили претензию на 36 тыс. 400 грн. В связи с неуплатой ущерба Инспекция обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с иском. Суд удовлетворил иск, но управление подало апелляционную жалобу.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда решение Хозяйственного суда Харьковской области оставлено без изменений.

Источник: sq.com.ua

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